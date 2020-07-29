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Терюшков: если «Спартак» предложит игроков — возьмём только топовых!

Терюшков: если «Спартак» предложит игроков — возьмём только топовых!
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что подмосковные «Химки» планируют сотрудничать с московским «Спартаком».

«Что касается разговоров о том, что мы возьмём многих игроков в аренду у «Спартака», то мы можем арендовать игроков у всех клубов, если футболист нас устроит. Я вообще не знаю, откуда эти разговоры именно про «Спартак» пошли. Почему не ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» или «Краснодар»? Но нам «Спартак» никого пока не предлагал. Если предложат – почему нет? Но мы возьмём только топовых игроков! У нас клуб сильный, конкуренция, мы не каждого возьмём. Будут предложения – обсудим», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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