Терюшков: Широков в «Химках»? Нам нужны профессионалы, но его кандидатура не обсуждалась

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном приходе бывшего футболиста сборной России Романа Широкова на пост генерального директора «Химок».
«Приглашение Широкова? Я читал об этом, если будет желание и возможность – профессионалы нам нужны. Но его кандидатура не обсуждалась, а новую команду будет собирать новый гендиректор», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, Широков работал спортивным директором в «Химках» в 2018 году. В том же году он занял аналогичную должность в московском «Динамо», а в 2019-м покинул клуб.
«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге.
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