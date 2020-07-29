Сергей Юран останется главным тренером «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
Ранее появлялась информация, согласно которой специалист, при котором «Химки» поднялись в Российскую Премьер-Лигу, мог покинуть команду ещё до старта нового сезона.
«Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон «Химки» идут с ним», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и, несмотря на проблемы с финансированием, в следующей кампании всё-таки выступят в Российской Премьер-Лиге.
Ранее стало известно, что пост генерального директора клуба покинул Василий Иванов.
- 29 июля 2020
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