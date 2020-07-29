«Наверное, не простили выход в РПЛ». Экс-гендиректор «Химок» рассказал, как его уволили

Покинувший пост генерального директора «Химок» Василий Иванов рассказал, как произошло его увольнение.
«Вчера днём ко мне пришли начальник управления спорта и ещё несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберётся, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ…» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что новым генеральным директором «Химок» стал Александр Зайцев – гендиректор «Арены Химки» и муниципальный депутат.
- 29 июля 2020
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