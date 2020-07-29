Уткин: по собственной воле в «Сочи» никому из «Зенита» не надо

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу расставания с петербургским «Зенитом» игроков Олега Шатова, Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича.

Напомним, что все трое покинули клуб по истечении контрактов.

«Вот удивительно: ни Шатов, ни Смольников, ни Иванович не задумались о том, а не перейти ли им в „Сочи“. Хотя казалось бы: богатый хозяин, отличное место для жизни. И самое главное для клуба-семьи, для настоящего братства, духом которого «Зенит», как известно, пропитан: там же столько боевых товарищей!

Но нет. А всё почему? Так у них контракты закончились. И у них есть выбор. А по собственной воле в «Сочи», оказывается, никому из «Зенита» не надо.

Странное, что ни говори, стечение обстоятельств", — написал Уткин в своём телеграм-канале.