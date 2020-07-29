Министр спорта МО отреагировал на заявление экс-гендиректора «Химок» Иванова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал высказывание бывшего генерального директора «Химок» Василия Иванова.



«Такого, что мы не простили ему выход в РПЛ, конечно, нет. Знаю, может, чем-то он и не доволен, но у нас с Василием отличные отношения. Что касается позиции Волошина, то он всё-таки учредитель, мы с ним на связи. Думаю, Иванов сказал всё на эмоциях. Они всегда захлёстывают, это жизнь. Я к нему отношусь прекрасно, он добросовестно работал три года и на меня может рассчитывать.



Он должен это пережить. Это футбол, здесь необходимо идти дальше. Все видят только верхнюю часть айсберга», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее Терюшков сообщил, что новым генеральным директором «Химок» стал Александр Зайцев – гендиректор «Арены Химки» и муниципальный депутат.

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