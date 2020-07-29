ЦСКА начал подготовку к сезону

Футболисты московского ЦСКА вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2020/2021.

«Сегодня утром наша команда собралась на учебно-тренировочной базе в Ватутинках и начала подготовку к новому сезону.

Первое занятие проходило полтора часа и состояло из работы в тренажёрном зале и на футбольном поле. Основной блок вместил в себя подготовительную часть (разминку с использованием барьеров и конусов), несколько вариантов квадратов, в том числе и позиционный, а также игру в футбол.



Во второй половине дня «армейцы» проведут ещё одно занятие (тренажёрка + беговая работа), вообще же на этом сборе тренерский штаб будет комбинировать режимы двухразовых и одноразовых тренировок", — сообщается на официальном сайте клуба.