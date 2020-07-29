Фёдор Чалов подвёл итоги минувшего сезона
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов в день возобновления тренировок подвёл итоги минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трёх словах. Он выдался неоднозначным: были взлёты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места», — приводятся слова Чалова на официальном сайте ЦСКА.
По итогам сезона-2019/2020 московская команда заняла в чемпионате России четвёртое место и благодаря победе «Зенита» в финале Кубка России команда Гончаренко гарантированно сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.
Отметим, что Чалов забил восемь голов в 30 матчах турнира.
ЦСКА начал подготовку к сезону
- 29 июля 2020
-
16:13
-
16:11
-
15:55
-
15:42
-
15:26
-
15:14
-
15:10
-
14:57
-
14:46
-
14:38
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:14
-
14:13
-
14:01
-
13:55
-
13:37
-
13:18
-
13:17
-
12:49
-
12:12
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:23
-
11:19
-
11:16
-
11:04
-
11:02
-
10:50
-
10:39
-
10:37
-
10:23
-
10:09
Партнерский контент