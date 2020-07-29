Фёдор Чалов подвёл итоги минувшего сезона

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов в день возобновления тренировок подвёл итоги минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Минувший сезон вряд ли получится охарактеризовать в трёх словах. Он выдался неоднозначным: были взлёты и падения, обидные поражения и волевые победы, но это футбол, и он справедлив. Мы сделали выводы и в новом сезоне приложим все силы, чтобы выступить лучше и бороться за высокие места», — приводятся слова Чалова на официальном сайте ЦСКА.

По итогам сезона-2019/2020 московская команда заняла в чемпионате России четвёртое место и благодаря победе «Зенита» в финале Кубка России команда Гончаренко гарантированно сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что Чалов забил восемь голов в 30 матчах турнира.