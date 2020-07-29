Уткин высказался о возможном переходе Урунова в «Спартак»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Уфы» Остона Урунова в московский «Спартак».



«Не вижу ничего дурного в том, что менеджер забирает с собой в большой клуб молодого игрока, которого считает большим талантом. И в том, что он оптимистично оценивает его перспективу. Коллега Геркус обращает внимание на статистику Урунова, который так и не отдал ни одной передачи и без голов за «Уфу». Но очевидно ведь, что применительно к этому Газизов может ориентироваться не только на общеизвестную статистику. Что касается суммы трансфера – ну, может быть, она могла бы быть меньше. Но если Урунов станет игроком основы, он останется там одним из самых недорогих. И его стоимость вырастет. Так что не критично, считаю.



Собственного мнения об Урунове у меня нет. Я уже не так молод, чтобы смотреть матчи «Уфы». Да, уважаемый проект, хороший результат. Но как потратить полтора часа, я знаю способов сто поинтереснее», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Уфа» не получала от «Спартака» официальных предложений по Урунову и Фомину