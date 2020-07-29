Малафеев рассказал о выборе квартиры для Маркизио

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев рассказал, как он выбирал жильё для итальянского хавбека Клаудио Маркизио.

Напомним, что Маркизио выступал в «Зените» в сезоне-2018/2019.

«Я всегда старался, чтобы работа в «Зените» и в «М16» не пересекалась. Но хорошо помню историю, когда пришлось изменить правила игры.

⠀

Клаудио Маркизио с супругой долго не могли найти квартиру в аренду. И вроде требований немного: центр, большая площадь и не меньше трёх спален, чтобы могли приезжать родственники или друзья — но ни один вариант не устраивал.

⠀

Руководство клуба попросило помочь. Как раз нашёлся подходящий объект в Hovard-Palace на Фонтанке. Кроме нас, претендентов не было, поэтому даже смогли немного сбить аренду. Но всё оказалось непросто.

Понимание усложнял языковой барьер. Договор составляли на двух языках: русском и английском.



В квартире было минимум мебели. Подключили дизайнера интерьера, разработали проект, согласовали с собственником, купили мебель.



Требования, опять же, обычные: кровати, бытовая техника, кое-что для хранения вещей. Но собственники элитной недвижимости очень неохотно идут на изменение интерьера.



Когда пришло время оплачивать первый и последний месяцы аренды, у Клаудио не оказалось нужной суммы в рублях. А требовалось прилично. Предложил дать в долг, но подключился клуб, и разрешили ситуацию.

Сделка оказалась сложной не только из-за различных нюансов, но и морально. Я одновременно представлял и клуб, и агентство, нужно было учитывать интересы обеих сторон. Выход нашёлся — все переговоры вела Екатерина как директор «М16».

⠀

Подобные случаи хоть и вызывают напряжение, но кайфуешь, когда всё успешно заканчивается. Именно благодаря им работа становится интересной и не позволяет расслабляться", — написал Малафеев в "Инстаграме".