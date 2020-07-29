Главный тренер «Крыльев»: и первая, и вторая, и третья задачи – это вернуться в РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от грядущего сезона ФНЛ и рассказал о создании второй команды.

«И первая, и вторая, и третья задачи – это вернуться в Премьер-Лигу. Также как-то у команды пропала игра. Надеюсь, с этим мы тоже справимся и у „Крыльев“ появится игра, появится узнаваемое лицо. Нужно омолаживать команду, нужно опираться на местных воспитанников. Я как человек, который уже строил определённым образом эту работу в Академии им. Коноплёва, знакомясь с инфраструктурой „КС“, понимая, что у нас не будет молодёжки, сказал о необходимости создания второй команды.

Самые перспективные игроки региона должны собираться в этой команде, в ней играть. Надеюсь, эта работа у нас также получится, но есть определённые сложности – многие ребята из дубля «Крыльев» уже востребованы. Владимир Кухлевский, помогавший нам здесь, займётся формированием второй команды, которая должна быть боеспособной единицей. Рассчитываем на его знания местных футболистов и их возможностей", — приводятся слова тренера на официальном сайте клуба.