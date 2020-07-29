Игроки «Ростова» Долгов и Зайнутдинов подвели итоги сезона

Игроки футбольного клуба «Ростов» Александр Долгов и Бахтиер Зайнутдинов подвели итоги сезона.

Напомним, что «Ростов» занял пятое место по итогам минувшего сезона и сыграет в квалификации Лиги Европы.

«Эмоциональный сезон, безумно рад, что прожил его с нашей жёлто-синей семьёй! Это не только команда, но и руководство, тренерский штаб, любимые болельщики!



Когда мы вместе — мы непобедимы», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба клуба.



«Хорошо, что мы попали в зону еврокубков. Для меня это первый сезон в РПЛ. Эмоции, конечно, положительные, что вышли в топ-5 лучших команд России. Для меня в сезоне было две запоминающихся игры — дебют в матче с «Рубином» и гол «Спартаку» в Кубке России», — подвёл итоги сезона Долгов.