Игроки «Ростова» Долгов и Зайнутдинов подвели итоги сезона
Игроки футбольного клуба «Ростов» Александр Долгов и Бахтиер Зайнутдинов подвели итоги сезона.
Напомним, что «Ростов» занял пятое место по итогам минувшего сезона и сыграет в квалификации Лиги Европы.
«Эмоциональный сезон, безумно рад, что прожил его с нашей жёлто-синей семьёй! Это не только команда, но и руководство, тренерский штаб, любимые болельщики!
Когда мы вместе — мы непобедимы», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба клуба.
«Хорошо, что мы попали в зону еврокубков. Для меня это первый сезон в РПЛ. Эмоции, конечно, положительные, что вышли в топ-5 лучших команд России. Для меня в сезоне было две запоминающихся игры — дебют в матче с «Рубином» и гол «Спартаку» в Кубке России», — подвёл итоги сезона Долгов.
- 29 июля 2020
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