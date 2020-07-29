Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мерсон посоветовал «Челси» купить Стоунса у «Манчестер Сити»

Мерсон посоветовал «Челси» купить Стоунса у «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон выразил мнение, что «Челси» стоит приобрести защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса.

«У «Челси» нет талантливого центрального защитника, способного обращаться с мячом. На их месте я бы взял на эту роль Стоунса и поставил бы его в середину оборонительной тройки, а по бокам – Рюдигера и Кристенсена. «Челси» любит начинать атаки из глубины, так что им необходим игрок, умеющий великолепно работать с мячом. Думаю, Стоунс был бы прекрасной покупкой.

У Джона большой потенциал, но ему нужна уверенность. В данный момент ни один из защитников «Челси» не обращается с мячом на том же уровне, что он», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» летом 2016 года за € 55,6 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 16 матчей в чемпионате Англии.

Тимо Вернер рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020