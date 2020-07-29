Мерсон посоветовал «Челси» купить Стоунса у «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон выразил мнение, что «Челси» стоит приобрести защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса.
«У «Челси» нет талантливого центрального защитника, способного обращаться с мячом. На их месте я бы взял на эту роль Стоунса и поставил бы его в середину оборонительной тройки, а по бокам – Рюдигера и Кристенсена. «Челси» любит начинать атаки из глубины, так что им необходим игрок, умеющий великолепно работать с мячом. Думаю, Стоунс был бы прекрасной покупкой.
У Джона большой потенциал, но ему нужна уверенность. В данный момент ни один из защитников «Челси» не обращается с мячом на том же уровне, что он», — цитирует Мерсона Sky Sports.
Стоунс перешёл в «Манчестер Сити» из «Эвертона» летом 2016 года за € 55,6 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 16 матчей в чемпионате Англии.
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