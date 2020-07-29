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Сотрудник бразильского клуба испугался термометра, приняв его за пистолет. Видео

Сотрудник бразильского клуба испугался термометра, приняв его за пистолет. Видео
Футбол / Южная Америка 0

С одним из сотрудников бразильского клуба «Сеара» произошёл курьёзный случай перед гостевым полуфинальным матчем Кубка Нордесте с «Форталезой».

Всем представителям команды на выходе из автобуса измеряли температуру с помощью бесконтактного термометра. Один сотрудник задумался, а когда поднял глаза и увидел перед собой прибор, принял его за пистолет и с ошеломлённым видом поднял руки вверх. Чтобы осознать, что на него не напали, работнику понадобилось несколько секунд, после чего он расслабился и отправился вслед за своими коллегами.

«Сеара» по итогам встречи одержала победу со счётом 1:0 и добыла путёвку в финал Кубка Нордесте, где встретится с победителем пары «Конфьянса» – «Байя». Турнир разыгрывается между командами северо-восточного региона Бразилии.

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