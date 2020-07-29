Абрамов: если Алексей Миранчук блеснёт в Лиге чемпионов, за него можно получить и € 70 млн

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением по поводу возможной продажи полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в Европу.

«Они с братом Антоном — молодые футболисты, которых можно продать оптом. У «Локомотива» сейчас проблемы с деньгами, а РЖД не стремится разбрасываться средствами. Если бы „железнодорожники“ не заняли второе место в РПЛ и не отобрались в групповой этап ЛЧ, можно было бы предположить скорую продажу Алексея. А так, думаю, его оставят, чтобы потом отпустить за ещё большую сумму. Одно дело — € 15-20 млн, другое — € 50 млн и больше. Если Миранчук блеснёт в ЛЧ, за него можно получить и € 70 млн.

Это вопрос везения. Никто ведь не предполагал, что Дзюба на домашнем чемпионате мира станет игроком основного состава сборной России и превратится в лучшего нападающего страны. В Европе кризис, но есть великие звёзды, за которых готовы платить большие деньги. Цена на таких исполнителей не падает никогда, как на редкие бриллианты.

На сегодняшний день Алексей Миранчук лучшее, что есть у российского футбола на продажу", — приводит слова агента «RT на русском».