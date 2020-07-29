«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с казанским клубом.
«Контракт полузащитника, которому сегодня исполнилось 30 лет, действует два года с возможностью продления ещё на год. Олег будет выступать в нашей команде под номером 20. Добро пожаловать!» — сообщает пресс-служба клуба.
Шатов ранее не стал продлевать соглашение с петербургским «Зенитом». Ещё в феврале «Чемпионат» первым сообщил, что «Рубин» договорился с Шатовым о подписании контракта в межсезонье на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне чемпионата России Олег Шатов провёл в составе «Зенита» 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 петербургский клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.
- 29 июля 2020
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