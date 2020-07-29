Заразившийся коронавирусом форвард «Реала» М. Диас рассказал о своём самочувствии
Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас, который заразился коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
«Я очень ценю ваши сообщения о поддержке. Я очень благодарен богу, что я и моя семья в порядке. Сейчас я нахожусь дома на карантине, но надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние и присоединиться к партнёрам по команде», — приводит слова Диаса Marca.
Диас перешёл в «Реал» летом 2018 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 21,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (0 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.
Азар и Марсело могут сыграть в матче с «Манчестер Сити»
- 29 июля 2020
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:35
-
16:13
-
16:11
-
15:55
-
15:42
-
15:26
-
15:14
-
15:10
-
14:57
-
14:46
-
14:38
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:14
-
14:13
-
14:01
-
13:55
-
13:37
-
13:18
-
13:17
-
12:49
-
12:12
-
12:02
Партнерский контент