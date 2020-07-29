Заразившийся коронавирусом форвард «Реала» М. Диас рассказал о своём самочувствии

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас, который заразился коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.

«Я очень ценю ваши сообщения о поддержке. Я очень благодарен богу, что я и моя семья в порядке. Сейчас я нахожусь дома на карантине, но надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние и присоединиться к партнёрам по команде», — приводит слова Диаса Marca.

Диас перешёл в «Реал» летом 2018 года из французского «Лиона». Сумма трансфера составила € 21,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (0 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.