Юрист Прокопец оценил перспективы иска «Борнмута» к системе Hawk-Eye

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о желании совета директоров «Борнмута» подать в суд на компанию Hawk-Eye после ошибки, которая повлияла на их вылет из АПЛ.

«Если говорить глобально, то такие вещи не должны происходить в самом статусном чемпионате по футболу в мире. Я говорю об ошибках, которые влияют на распределение итоговых мест в турнирной таблице. Мы обычно за это ругаем наш чемпионат, но такое, как оказалось, происходит и в лучших лигах мира.

Что касается юридической стороны, безусловно, учитывая, что компания, отвечающая за систему Hawk-Eye, признала свою вину, перспективы есть. Но нужно понимать, что она признала вину в эпизоде с голом, а не в вылете «Борнмута». Если клуб пойдёт в суд, «Борнмут» должен будет доказать факт возникновения ущерба, что достаточно просто. А во-вторых, нужно доказать причинно-следственную связь между этой ошибкой и их вылетом.

Суд может сказать: «А есть уверенность в том, что «Астон Вилла» не забила бы потом ответный?» Нет чёткой причинно-следственной связи. В любом случае перспективы у суда есть. Конечно, если «Борнмуту» удастся доказать причинно-следственную связь, размер и факт ущерба. Обратите внимание, что Hawk-Eye признала вину за конкретную ошибку и принесла извинения не «Борнмуту», а только «Шеффилду», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.