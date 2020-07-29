«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Севильи» Карлоса. Испанцы оценили его в € 75 млн

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Диего Карлосу, утверждает AS.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. «Севилья» хочет получить за игрока полную сумму отступных, которая составляет € 75 млн. Также Карлос входит в сферу интересов «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны». В 2018 году бразильцем интересовался петербургский «Зенит», но трансфер не состоялся.

Карлос перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Нанта». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (35 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.