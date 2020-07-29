«Краснодар» объявил о возвращении Смольникова
Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников перешёл в «Краснодар».
«Официально. В «Краснодар» возвращается Игорь Смольников. С крайним защитником подписан двухлетний контракт», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
31-летний Смольников покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Поэтому он достался «Краснодару» бесплатно, в статусе свободного агента.
В составе «Зенита» Смольников провёл 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Зенитом» стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Смольников выступал за «Краснодар» с 2012 по 2013 год, провёл за клуб 31 матч и отдал один голевой пас. За сборную России сыграл 29 матчей.
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