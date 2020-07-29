Фёдор Смолов вернулся из аренды и присоединился к «Локомотиву»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов вернулся из испанской «Сельты», где он находился в аренде.

«Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Фёдор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Чёрный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев», — сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее президент «Сельты» объяснил, почему клубу будет трудно купить Смолова.