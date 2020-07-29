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Защитник «Спартака» Маслов: казалось, что до России коронавирус не доберётся

Защитник «Спартака» Маслов: казалось, что до России коронавирус не доберётся
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о своём отношении к пандемии коронавируса.

«Помню, как «Лудогорец» всей командой приехал на матч с «Интером» в масках и перчатках, они тогда были первыми, и это казалось на тот момент чем-то диким.

Мы приехали в масках на матч с «Оренбургом», и это было начало, когда вирус только начал появляться в Москве. Доктор и весь медицинский штаб сказали нам надеть маски для защиты. Конечно, поначалу казалось, что это преждевременно и что до России вирус не доберётся. Все спокойно восприняли то, что нам нужно защитить себя, и какой-то особой реакции не было.

Первый звоночек был после матча с «Оренбургом», ситуация резко начала ухудшаться, и было непонятно, что будет дальше. Сначала нам дали паузу, мы тренировались в маленьких группах, надеялись на возобновление, а потом на месяц приостановили чемпионат", — сказал Маслов в программе «Футбол на удалёнке» на телеканале «Матч ТВ».

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