Защитник «Спартака» Маслов: казалось, что до России коронавирус не доберётся

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о своём отношении к пандемии коронавируса.



«Помню, как «Лудогорец» всей командой приехал на матч с «Интером» в масках и перчатках, они тогда были первыми, и это казалось на тот момент чем-то диким.

Мы приехали в масках на матч с «Оренбургом», и это было начало, когда вирус только начал появляться в Москве. Доктор и весь медицинский штаб сказали нам надеть маски для защиты. Конечно, поначалу казалось, что это преждевременно и что до России вирус не доберётся. Все спокойно восприняли то, что нам нужно защитить себя, и какой-то особой реакции не было.

Первый звоночек был после матча с «Оренбургом», ситуация резко начала ухудшаться, и было непонятно, что будет дальше. Сначала нам дали паузу, мы тренировались в маленьких группах, надеялись на возобновление, а потом на месяц приостановили чемпионат", — сказал Маслов в программе «Футбол на удалёнке» на телеканале «Матч ТВ».