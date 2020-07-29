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Жасур Жалолиддинов прокомментировал переход в «Локомотив»

Жасур Жалолиддинов прокомментировал переход в «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов поделился впечатлениями от подписания контракта с московским клубом.

«Конечно, я уже многое знаю о «Локомотиве». Ещё до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит», — приводит слова Жалолиддинова пресс-служба клуба.

Сообщалось, что трансфер Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн. После этого 18-летний хавбек останется в «Бунёдкоре» в аренде до конца 2020 года.

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