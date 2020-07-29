Жером Боатенг: я бы не сказал «нет» Премьер-лиге
Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг сообщил, что он заинтересован в переходе в один из клубов английской Премьер-лиги.
«Я бы не сказал „нет“ Премьер-лиге. Мне нравится смотреть матчи АПЛ, я любил играть там. Мне очень помогло то, что я тренировался с игроками топ-уровня. Я не знаю, что будет дальше. Но не скажу, что не хочу играть в Англии. Это определённо один из моих любимых чемпионатов», — приводит слова Боатенга Goal со ссылкой на CGTN Sports.
Боатенг перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 24 матчах чемпионата Германии и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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