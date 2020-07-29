«Локомотив» отдал в аренду Сулейманова и расстался с Дорофеевым
Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды, сообщается на официальном сайте «железнодорожников». Арендное соглашение будет действовать до лета 2021 года.
Полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев продолжит карьеру в «Шиннике». Московский клуб сохранил за собой право первоочередного выкупа игрока.
20-летний Сулейманов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
22-летний Дорофеев также является воспитанником «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» он провёл один матч.
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