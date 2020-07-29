ЦСКА сделал «Ривер Плейт» улучшенное предложение по Карраскалю

«Ривер Плейт» и ЦСКА возобновили переговоры по переходу 22-летнего полузащитника аргентинцев Хорхе Карраскаля, сообщает El Litoral.
Первоначальное предложение ЦСКА в размере $ 7 млн было отклонено руководством «Ривер Плейт». Российский клуб сделал новое предложение на такую же сумму, только без учёта сопутствующих расходов и налоговых выплат, а также комиссий. Согласно этому предложению «Ривер» получит за Карраскаля почти на 30 процентов больше.
«Чемпионату» ранее стали известны детали переговоров между ЦСКА и «Ривер Плейт» о трансфере Хорхе Карраскаля. «Ривер Плейт» требовал за игрока € 8,5 млн.
В нынешнем сезоне Карраскаль в 8 матчах аргентинской Суперлиги забил 2 мяча. Кроме того, хавбек записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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