Газизов отказался комментировать информацию, что Кокорин перейдёт в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о том, что красно-белые подпишут нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который выступал за «Сочи» на правах аренды. По данным Metaratings, форвард подпишет контракт со «Спартаком» завтра, 30 июля.



«Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.