Чемпионат России стартует матчем «Химки» — ЦСКА

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 1-го тура сезона-2020/2021. Новый чемпионат стартует 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА.

8 августа



16:00 «Химки» — ЦСКА

18:30 «Тамбов» — «Ростов»



9 августа



17:00 «Уфа» — «Краснодар»

19:00 «Арсенал» — «Ахмат»

20:00 «Спартак» — «Сочи»



10 августа

17:00 «Урал» — «Динамо»



11 августа

«Ротор» — «Зенит»

«Рубин» — «Локомотив»

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». В первую пятёрку вошли московский ЦСКА и «Ростов». Шестое место, дающее путёвку в еврокубки, заняло московское «Динамо». Вылетели из Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».