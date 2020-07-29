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Чемпионат России стартует матчем «Химки» — ЦСКА

Чемпионат России стартует матчем «Химки» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 1-го тура сезона-2020/2021. Новый чемпионат стартует 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА.

8 августа

16:00 «Химки» — ЦСКА
18:30 «Тамбов» — «Ростов»

9 августа

17:00 «Уфа» — «Краснодар»
19:00 «Арсенал» — «Ахмат»
20:00 «Спартак» — «Сочи»

10 августа
17:00 «Урал» — «Динамо»

11 августа
«Ротор» — «Зенит»
«Рубин» — «Локомотив»

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». В первую пятёрку вошли московский ЦСКА и «Ростов». Шестое место, дающее путёвку в еврокубки, заняло московское «Динамо». Вылетели из Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

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