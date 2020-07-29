Чемпионат России стартует матчем «Химки» — ЦСКА
Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей 1-го тура сезона-2020/2021. Новый чемпионат стартует 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА.
8 августа
16:00 «Химки» — ЦСКА
18:30 «Тамбов» — «Ростов»
9 августа
17:00 «Уфа» — «Краснодар»
19:00 «Арсенал» — «Ахмат»
20:00 «Спартак» — «Сочи»
10 августа
17:00 «Урал» — «Динамо»
11 августа
«Ротор» — «Зенит»
«Рубин» — «Локомотив»
Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», третье — «Краснодар». В первую пятёрку вошли московский ЦСКА и «Ростов». Шестое место, дающее путёвку в еврокубки, заняло московское «Динамо». Вылетели из Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».
«Вышел с трибуны – 30 омоновцев вокруг». Фанат рассказал о задержании из-за снятой маски
- 29 июля 2020
-
21:03
-
20:49
-
20:43
-
20:42
-
20:41
-
20:40
-
20:33
-
20:24
-
20:14
-
20:01
-
19:46
-
19:28
-
19:13
-
19:07
-
19:04
-
18:54
-
18:53
-
18:48
-
18:30
-
18:28
-
18:06
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:35
-
16:13
-
16:11
Партнерский контент