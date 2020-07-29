Александр Коломейцев завершил карьеру

Московский «Локомотив» объявил о завершении карьеры 31-летнего полузащитника Александра Коломейцева.
«Александр Коломейцев покидает «Локомотив» и завершает профессиональную карьеру! Он перешёл в «Локо» в 2015 году, стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и дважды Кубок России! Спасибо, Саша!», — сообщила пресс-служба клуба.
Зимой «Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым. Новое соглашение хавбека с московским клубом было рассчитано до лета.
Коломейцев выступает в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/2018, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
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