Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Коломейцев завершил карьеру

Александр Коломейцев завершил карьеру
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» объявил о завершении карьеры 31-летнего полузащитника Александра Коломейцева.

«Александр Коломейцев покидает «Локомотив» и завершает профессиональную карьеру! Он перешёл в «Локо» в 2015 году, стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и дважды Кубок России! Спасибо, Саша!», — сообщила пресс-служба клуба.

Зимой «Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым. Новое соглашение хавбека с московским клубом было рассчитано до лета.

Коломейцев выступает в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/2018, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020