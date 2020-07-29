Бышовец: возвращение в «Локо» — приемлемый вариант для Смолова, ЛЧ – это вызов для него

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возвращение в московский клуб нападающего Фёдора Смолова, у которого истёк срок аренды в «Сельте».



«Эксперимент с Испанией требовал от Смолова определённой подготовки: поиска взаимопонимания с партнёрами, готовности к переезду и оптимального состояния. Команда, которая находится внизу таблицы, — это особое состояние: в лице приглашённого игрока видят спасителя и лидера, который готов качественно повлиять на результат и игру. У Смолова, исходя из этого, было тяжёлое положение.



В каких-то моментах Феде удавалось проявить себя, он забивал и у него были перспективы с выкупом. В его игре были эпизоды, которые оставляли хорошее впечатление, но не настолько, чтобы его выкупили и он усилил команду в следующем сезоне.



В «Локомотиве» у него изменится ситуация, там сменился тренер. В Испании у него не было постоянной игровой практики, что, может, и сказалось на итоге. Если сравнивать Федю в «Краснодаре» и «Локомотиве» — это абсолютно разные футболисты. Его возвращение в родные пенаты — наиболее приемлемый вариант. Плюс, Лига чемпионов для него имеет определённый интерес и вызов», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Фёдор Смолов может стать игроком «Фенербахче»