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Мещеряков заявил, что «Локомотив» может выйти вторым составом на матч с «Зенитом»

Мещеряков заявил, что «Локомотив» может выйти вторым составом на матч с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал календарь нового сезона РПЛ.

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учётом Суперкубка, — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь волей неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» начнётся в 19:00
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