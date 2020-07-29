«Зенит» опустился на 49-е место в списке самых дорогих футбольных брендов

Английская консалтинговая компания Brand Finance составила очередной рейтинг самых дорогих футбольных брендов. Из российских клубов в топ-50 попал только петербургский «Зенит», который по сравнению с прошлым годом опустился с 46-го места на 49-е.

Первое место, как и год назад, занимает мадридский «Реал». Стоимость «Королевского клуба» уменьшилась с € 1 млн 846 млн до € 1 млрд 572 млн. На втором месте «Барселона», которая обошла «Манчестер Юнайтед».

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов от Brand Finance выглядит так:

1 (1). «Реал» Испания — € 1,572 млрд

2 (3). «Барселона» Испания — € 1,565 млрд

3 (2). «Манчестер Юнайтед» Англия — € 1,456 млрд

4 (6). «Ливерпуль» Англия — € 1,398 млрд

5 (5). «Манчестер Сити» Англия — € 1,245 млрд

6 (4). «Бавария» Германия — € 1,169 млрд

7 (8). «ПСЖ» Франция — € 1,071 млрд

8 (7) «Челси» Англия — € 1,051 млрд

9 (10) «Тоттенхэм Хотспур» Англия — € 868 млн

10 (9) «Арсенал» Англия — € 796 млн