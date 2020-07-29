Источник: Кокориным всерьёз интересуются «Сочи», «Спартак», «Рубин» и «Рома»

Инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале рассказал, какие варианты продолжения карьеры есть у нападающего Александра Кокорина. По его информации, Кокориным всерьёз интересуются «Сочи», «Спартак», «Рубин», «Рома» и «Галатасарай».

«Сейчас Кокорин в Сочи, и я знаю, что в ближайшее время (сегодня вечером или завтра) у него состоится предметный разговор с Борисом Ротенбергом. Президент «Сочи» хочет, чтобы форвард остался, и донёс уже это до него.



Только «Спартак» может перехватить Кокорина, несмотря на политический фактор. В «Спартаке» есть по-настоящему мощная, независимая позиция владельца. Если Леонид Федун скажет: «Берём Кокорина» — он легко будет приобретен, на страх и риск клуба. «Спартак» уже делал предложение Александру, этот вариант достаточно реален.



«Рубин» никогда не скрывал интереса к Кокорину. Он вполне мог заполучить нападающего — необходимо проявить волю (в том числе политическую) и убедить Сашу переехать в Казань.

На сто процентов знаю: в Кокорине всерьёз заинтересована «Рома». Всё упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше € 2 млн.

Бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата € 2 млн. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция — явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат», — написал Арустамян.

Кроме того, интерес к футболисту, по его словам, проявляют «Локомотив», «Динамо», «Зенит», «Марсель», «Фиорентина» и «Наполи».