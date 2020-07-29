Источник: Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч перешёл в московский ЦСКА, утверждает журналист Науэль Ланцилотта, который приближен к аргентинскому клубу.

«Документы между «Сан-Лоренсо» и ЦСКА подписаны. Продажа Адольфо Гайча официально завершена», — написал Ланцилотта на своей странице в «Твиттере».

Футболист был протестирован на коронавирус. Результат будет известен завтра, 30 июля. На следующей неделе форвард может прилететь в Россию.

Ранее «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.