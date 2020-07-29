«Колос» обыграл «Мариуполь» в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы

В финале украинского плей-офф за путёвку в Лигу Европы ковалёвский «Колос» со счётом 1:0 обыграл «Мариуполь». Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Евгений Арановский, ассистировали судьи на линиях Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко.
Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Единственный гол был забит в дополнительное время — на 95-й минуте автором забитого мяча стал Денис Антюх.
«Колос» был основан в 2012 году. Клуб из села Ковалёвка Киевской области сыграет в еврокубках впервые.
Напомним, чемпионом Украины стал «Шахтёр» и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Второе место заняло киевское «Динамо». Бело-голубые сыграют в квалификации Лиги чемпионов. В Лигу Европы вышли «Заря» и «Десна».
- 29 июля 2020
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