Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле обогнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который лидировал в борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2019/2020.

Иммобиле забил один из голов в матче «Лацио» — «Брешия» (2:0). У итальянского нападающего теперь 35 голов, у Левандовского — 34.

Чемпионат Германии завершён, поэтому Левандовски уже не сможет забить больше. «Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А.



Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так:

1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков)

2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68)

3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60)

4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56)

5–6. Лионель Месси («Барселона») — 25 (50)

5–6. Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»/«Боруссия» Д) — 25 (50)

7–8. Ромелу Лукаку («Интер») — 23 (46)

7–8. Джейми Варди («Лестер Сити») — 23 (46)

9–10. Жан-Пьерр Нсаме («Янг Бойз») — 30 (45)

9–10. Шош-Зальман Вайссман («Вольфсберг») — 30 (45).