Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле обогнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который лидировал в борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2019/2020.
Иммобиле забил один из голов в матче «Лацио» — «Брешия» (2:0). У итальянского нападающего теперь 35 голов, у Левандовского — 34.
Чемпионат Германии завершён, поэтому Левандовски уже не сможет забить больше. «Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А.
Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так:
1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков)
2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68)
3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60)
4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56)
5–6. Лионель Месси («Барселона») — 25 (50)
5–6. Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»/«Боруссия» Д) — 25 (50)
7–8. Ромелу Лукаку («Интер») — 23 (46)
7–8. Джейми Варди («Лестер Сити») — 23 (46)
9–10. Жан-Пьерр Нсаме («Янг Бойз») — 30 (45)
9–10. Шош-Зальман Вайссман («Вольфсберг») — 30 (45).
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