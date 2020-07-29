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Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»

Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»
Футбол / Италия 0

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле обогнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который лидировал в борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2019/2020.

Иммобиле забил один из голов в матче «Лацио» — «Брешия» (2:0). У итальянского нападающего теперь 35 голов, у Левандовского — 34.

Чемпионат Германии завершён, поэтому Левандовски уже не сможет забить больше. «Лацио» проведёт ещё один матч в Серии А.

Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так:

1. Чиро Иммобиле («Лацио») — 35 мячей (70 очков)
2. Роберт Левандовски («Бавария») — 34 (68)
3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 30 (60)
4. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 28 (56)
5–6. Лионель Месси («Барселона») — 25 (50)
5–6. Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»/«Боруссия» Д) — 25 (50)
7–8. Ромелу Лукаку («Интер») — 23 (46)
7–8. Джейми Варди («Лестер Сити») — 23 (46)
9–10. Жан-Пьерр Нсаме («Янг Бойз») — 30 (45)
9–10. Шош-Зальман Вайссман («Вольфсберг») — 30 (45).

Иммобиле сравнялся с Левандовским в споре за «Золотую бутсу»
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