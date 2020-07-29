Вингер «Реала» перешёл в «Леванте»
Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе в «Леванте» 23-летнего вингера Хорхе де Фрутоса.
Де Фрутос — воспитанник «Реала». Футболист не сыграл ни одного матча за главную команду мадридцев.
Сообщалось, что в летнее трансферное окно «Реал» планирует получить € 180 млн с продаж футболистов. При этом из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса, «сливочные» не планируют громких покупок.
Действующие чемпионы испанской Примеры выставили на продажу Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла. В списке игроков, которые могли покинуть «Реал», были Оскар Родригес, Даниель Себальос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Браим Диас, Андрей Лунин, Серхио Регилон, Мартин Эдегор, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос.
«Реал» может избавиться от 17 футболистов
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