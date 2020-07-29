«Может, приедет всё-таки?» «Спартак» в беседе о Кокорине вспомнил про Фалькао

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» прокомментировала шутку подписчика о возможном подписании Александра Кокорина.
Пользователь «Твиттера» Мескини увидел в новости про компенсации болельщикам зашифрованную фамилию «Кокорин». Аккаунт клуба ответил картинкой с зашифрованным словом Фалькао. «Может, приедет всё-таки?» — пошутила пресс-служба москвичей.
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о том, что красно-белые подпишут нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который выступал за «Сочи» на правах аренды.
Фразу «Фалькао к нам не поедет» бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин сказал после проигрыша (2:5) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2010/2011 с «Порту», в котором форвард «драконов» Радамель Фалькао забил один мяч и отдал две голевые передачи.
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