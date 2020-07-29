Появились фото домашней и гостевой формы «Спартака» на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.

Домашняя форма сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди. На форме есть сплошной принт, в узор которого входит символ «Спартака» — ромб.

Фото: Footy Headlines

Гостевая форма выполнена в белом цвете, на майке — красная полоса на груди. На обеих футболках имеются чёрные воротники.

Фото: Footy Headlines

Техническим спонсором «Спартака» является компания Nike.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 7-е место. Это худший результат команды с 2008 года. По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту».