Появились фото домашней и гостевой формы «Спартака» на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.
Домашняя форма сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди. На форме есть сплошной принт, в узор которого входит символ «Спартака» — ромб.
Фото: Footy Headlines
Гостевая форма выполнена в белом цвете, на майке — красная полоса на груди. На обеих футболках имеются чёрные воротники.
Фото: Footy Headlines
Техническим спонсором «Спартака» является компания Nike.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 7-е место. Это худший результат команды с 2008 года. По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту».
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