«Спартак» опубликовал фото с Кокориным, анонсируя матч 1-го тура РПЛ

Московский «Спартак» в англоязычной версии своей страницы в «Твиттере» опубликовал фотографию с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, анонсируя матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с сочинским клубом.

«Официально. 9 августа в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 „Спартак“ примет „Сочи“ в 20:00 мск», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что 29-летний Кокорин в ближайшее время может подписать со «Спартаком» трёхлетний контракт.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин в 47 матчах забил 12 мячей.