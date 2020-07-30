Дзюба рассказал, из-за чего произошла его стычка с Соболевым в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему у него произошёл конфликт с форвардом «Спартака» Александром Соболевым в полуфинальном матче Кубка России (2:1).

«Потому что он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол».

Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы», — рассказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.