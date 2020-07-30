Опубликованы фото новой формы «Зенита»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы петербургского «Зенита», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.

Домашняя футболка выполнена в сине-голубых цветах, с диагональным рисунком в виде полосок в сочетании с традиционным воротником.

Фото: Footy Headlines

Гостевая форма — белого цвета.

Фото: Footy Headlines

Техническим спонсором «Зенита», как и «Спартака», является компания Nike.

Сегодня, 30 июля, портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака». Домашняя форма сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди. На форме есть сплошной принт, в узор которого входит символ «Спартака» — ромб.