Опубликованы фото новой формы «Зенита»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы петербургского «Зенита», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.
Домашняя футболка выполнена в сине-голубых цветах, с диагональным рисунком в виде полосок в сочетании с традиционным воротником.
Фото: Footy Headlines
Гостевая форма — белого цвета.
Фото: Footy Headlines
Техническим спонсором «Зенита», как и «Спартака», является компания Nike.
Сегодня, 30 июля, портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака». Домашняя форма сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди. На форме есть сплошной принт, в узор которого входит символ «Спартака» — ромб.
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