Дзюба рассказал, как Уткин однажды извинился перед ним

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о случае, как перед ним извинился журналист Василий Уткин.
«Давным-давно я очень любил Уткина. Это был один из любимых комментаторов и журналистов. Когда я только начинал играть, он очень лестно обо мне отзывался. Но его дружба с Георгиевичем (Валерием Карпиным. – Прим. «Чемпионата») принесла свои плоды. В какой-то момент он стал нелестно обо мне отзываться. В „Лужниках“, когда я ещё в «Спартаке» играл, Уткин сам ко мне подошёл и сказал: «Я Василий Уткин, ты прости меня, пожалуйста, что я по тебе прохожусь. Иногда меня заносит». Я ответил, что это его право и мнение. Потом он притих. Из-за общения с Германом Ткаченко он пытается как-то Смолова вознести, меня принизить. Это его дело. Я не смотрю и не слушаю Уткина. Его уже понесло не туда. Слишком много злости», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
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