Дзюба: думал над предложением «Тоттенхэма», но мне культурно сказали: «Это невозможно»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём несостоявшемся переходе в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
«Зимой мне позвонили из «Тоттенхэм Хотспур». Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», — услышал я.
Что-то такое грустное в душе проскочило: всё-таки это АПЛ, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось – вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться. Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал «Нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Всё-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял ещё два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет", — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
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