Дзюба рассказал о «пощёчине», которую он получил перед самым уходом из «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о своём уходе из «Спартака» в 2015 году.

«Первый контракт с «Зенитом» я заключил не за полгода до его начала. Я тянул до последнего и сомневался, пока мне не дали откровенную пощёчину в Марбелье. Меня окончательно унизили, и только тогда я решил сыграть на опережение. Для меня это стало последней каплей. Я подписал контракт с «Зенитом», и только на следующий день Федун объявил, что они меня не продлевают.

Это давняя история. На сбор приехал Леонид Арнольдович. Сказал, чтобы я ничего ни с кем не подписывал и дождался его. Я дал слово и ждал. Они приехали на какую-то игру – всем советом директоров. Поздоровались со всеми, кроме меня. А потом меня заменили уже через 10 минут после выхода на поле. Я всё сразу понял. И решил действовать", — рассказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.