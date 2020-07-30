Дзюба рассказал о «пощёчине», которую он получил перед самым уходом из «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о своём уходе из «Спартака» в 2015 году.
«Первый контракт с «Зенитом» я заключил не за полгода до его начала. Я тянул до последнего и сомневался, пока мне не дали откровенную пощёчину в Марбелье. Меня окончательно унизили, и только тогда я решил сыграть на опережение. Для меня это стало последней каплей. Я подписал контракт с «Зенитом», и только на следующий день Федун объявил, что они меня не продлевают.
Это давняя история. На сбор приехал Леонид Арнольдович. Сказал, чтобы я ничего ни с кем не подписывал и дождался его. Я дал слово и ждал. Они приехали на какую-то игру – всем советом директоров. Поздоровались со всеми, кроме меня. А потом меня заменили уже через 10 минут после выхода на поле. Я всё сразу понял. И решил действовать", — рассказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
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