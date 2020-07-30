Дзюба: тему с Азмуном раздули неадекваты – просто мороженым «Радуга» объелись
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о реакции руководства клуба на видео с ним и иранским форвардом Сердаром Азмуном в раздевалке команды во время празднования чемпионского титула.
«В руководстве „Зенита“ все люди адекватные. А тему, наоборот, раздули неадекваты. Просто мороженым «Радуга» объелись.
Что касается исполнения песни «Голубая луна» на чемпионской вечеринке, то там был немного другой подтекст. Но и был посыл, чтобы закрыть тему. Я даже закричал там: «Сердар, где ты? Подключайся!» Это было забавно спеть, все же подкалывают, а как такой темы избежать? Почему нет? Мы не паримся из-за этого", — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
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