«Кальяри» обыграл «Ювентус», Роналду не забил

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Кальяри» одержал победу над «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол забил Лука Гальяно на 8-й минуте встречи, ему ассистировал Федерико Матьелло. В добавленное к к первому тайму время отличился Джованни Симеоне с передачи Гальяно. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Давиде Герзини, ассистировали ему судьи на линиях Алессио Тольфо и Никколо Пальярдини. Резервный арбитр — Валерио Марини.



Встреча команд в первом круге прошла 6 января 2020 года и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:0.



«Ювентус», набрав в 37 турах 83 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А и уже обеспечил себе чемпионский титул. «Кальяри» (45) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Интер» (79) и «Аталанта» (78).

Результаты других матчей Серии А:

«Фиорентина» — «Болонья» — 4:0

«Торино» — «Рома» — 2:3