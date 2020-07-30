Дзюба назвал четырёх лучших игроков чемпионата России не из «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого он считает лучшими игроками Российской Премьер-Лиги из других клубов по итогам сезона-2019/2020.
«Три лучших игрока чемпионата России не из «Зенита» — Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвёртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за «Арсенал» — достижение. Доказал, что люди из «Динамо» ошиблись, не оставив его в команде», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.
В завершившемся Дзюба разделил титул лучшего бомбардира чемпионата России с одноклубником Сердаром Азмуном. Оба футболиста забили по 17 голов. Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко с 15 голами занял третье место в бомбардирской гонке.
- 30 июля 2020
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