Дзюба назвал четырёх лучших игроков чемпионата России не из «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого он считает лучшими игроками Российской Премьер-Лиги из других клубов по итогам сезона-2019/2020.

«Три лучших игрока чемпионата России не из «Зенита» — Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвёртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за «Арсенал» — достижение. Доказал, что люди из «Динамо» ошиблись, не оставив его в команде», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

В завершившемся Дзюба разделил титул лучшего бомбардира чемпионата России с одноклубником Сердаром Азмуном. Оба футболиста забили по 17 голов. Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко с 15 голами занял третье место в бомбардирской гонке.