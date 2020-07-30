Дзюба рассказал, как Федун извинился перед ним за фразу «удавит родных за копейки»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал об общении с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Я видел Федуна на турнире в Катаре. «Здрасьте — здрасьте». Потом в шутку он меня попросил: «Не забивай нашим сегодня». Я говорю: «В товарищеских не забиваю». Мы посмеялись и всё. Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живёт своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива. Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не бог и не кто-то ещё. Стараюсь ни о ком плохо не говорить.

За фразу «Дзюба за копейку удавит всех своих родных» он извинился через своих приближённых. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда", — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.