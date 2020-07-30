Фанаты «Зенита» предложили Дзюбе оскорбить «Спартак» известной кричалкой. Он отказался

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил, как он отказался оскорбить свой бывший клуб «Спартак» по просьбе болельщиков петербургской команды.

«Скажу прямо: в «Зените» я чувствую себя так, как никогда себя не чувствовал в «Спартаке». Меня уважают, ценят. Мне это приятно, и я стараюсь отплатить всем своей игрой. Я очень полюбил Питер, мне очень близок город, команда. Чувствую себя здесь комфортно. Но прошлое своё не забываю и не буду от него отрекаться никогда. Недавно вот болельщики «Зенита» просили меня сказать: «…, «Спартак», …!» Ну, вы понимаете.



Но я никогда этого не скажу. И праздновать голы в ворота «Спартака» не буду. Я не забываю свой дом, откуда я вышел. Пускай там ко мне относились не совсем красиво, пускай Асхабадзе, который умудрился даже «Факел» утопить, появляется в эфирах и врёт, что они сделали всё, чтобы я остался. Пусть это будет на их совести, не вопрос. Там есть люди, которые по сей день пытаются его портить, но это их дело. Но к самому клубу «Спартак» я отношусь с большим уважением. И не считаю, что я его предал. Но сейчас мне близок «Зенит». И да — я пришёл к выводу, что безумно счастлив из-за того, что ушёл из «Спартака». Перейти оттуда в «Зенит» было лучшим решением. Это было на миллиард процентов правильно. Об этом говорят и игра, и трофеи», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.